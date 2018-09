Вышел новый трейлер Death Stranding: чем поразил Человек в золотой маске

Death Stranding – The Man in the Golden Mask / Скриншот с видео

На YouTube выложили новый трейлер компьютерной игры Death Stranding – "The Man in the Golden Mask".

Как нетрудно догадаться по названию, ролик полностью посвящен Человеку в золотой маске.

Видео демонстрирует, как персонаж, которого озвучил американский актер озвучивания, певец и музыкант Трой Бейкер, призывает одного из игровых боссов. Ранее Бейкер уже озвучивал Оцелота из Metal Gear Solid V: The Phantom Pain.

Стоит отметить, что обряд призыва выглядит весьма зрелищно: герой вызывает потустороннюю тварь с помощью своей золотой маски, которая помогает ему взаимодействовать с черной субстанцией.

Как известно, Death Stranding представляет собой игру в жанре action с открытым миром, реальность которого раскололо некое явление или событие под названием Death Stranding ("смертельное привязывание", "смертельное выбрасывание на берег" или, наоборот, "разрывание"). Игра создается лишь для PS4.

Помимо Бейкера в работе над игрой задействованы такие актеры как "Ганнибал" Мадс Миккельсен, "Ходячий мертвец" Норман Ридус, французская модель и актриса Леа Седу и "Бионическая женщина" Линдси Вагнер.

