Психолог назвала отличие между женской и мужской изменой

25 сентября 2018, 14:24

Эксперт подчеркнула, что если долго игнорировать потребность женщины в принятии, уважении, восхищении, она превращается в раздражительную бабу.

Психолог сообщила, что мужчина может просто захотеть секса на стороне, а женщину на измену толкает эмоциональный голод
Мужчина может просто захотеть секса на стороне, а женщину на измену толкает эмоциональный голод, сообщила психолог / Фото: fakty.ictv.ua

Мужчины могут просто захотеть секса с другой женщиной из-за ее привлекательности, а представительницы прекрасного пола чаще всего решаются на измену вследствие эмоционального голода.

Если долго игнорировать потребности женщины, она становится раздражительной бабой, написала украинский психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко в Twitter.

"Измены мужчины и женщины разные. Мужчина может просто захотеть секса с женщиной, потому что у нее ноги красивые или попа пухлая. Вот понравилась, тело отреагировало, и не обязательно вникать в глубину ее внутреннего мира", — отметила эксперт.

По ее словам, "женщины чаще всего решаются на секс с другим от эмоционального голода". "Как правило, это разрешение внутреннего кризиса. Если месяцами игнорировать потребность женщины в принятии, уважении, восхищении, она превращается в раздражительную, унылую, требовательную бабу", — добавила психолог.

Ранее Наталья Холоденко выразила мнение, что все половые проблемы возникают из-за вытеснения людьми того, чего они хотят на самом деле, при этом женщинам без качественного секса вообще жизнь не в радость, особенно после 30-ти лет.

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