Движение без размножения. Ученые выяснили, как "делать" себе подобных без секса

26 сентября 2018, 05:45

Соответствующее открытие совершили японские ученые.

Иллюстративное фото / svpressa

В Японии биологи после длительной работы обнаружили очень необычные колонии термитов, полностью состоящие из самок, которые способны к репродуктивной деятельности без участия самцов.

Соответствующие фотоснимки и описание исследования были опубликованы в специализированном издании BMC Biology. "Раньше мы знали только о существовании некоторых видов пчел и муравьев, полностью состоящих из самок. В колониях термитах, как считалось раньше, всегда царит половое равноправие – они содержат равное число самцов и самок, размножающихся половым путем. Мы впервые показали, что это не обязательно так", — заявил один из руководителей проекта Тосихиса Ясиро (Киотский университет).

По его словам, длительный период (несколько лет), японские биологи изучали термитов, живущих на побережье островов Хонсю, Окинавы и небольших архипелагов. Их внимание привлекли колонии термитов подвида Glyptotermes nakajimai, населяющих леса на берегу.

Как оказалось, все изученные колонии термитов каждого типа были близкими родственниками друг друга. Что, по мнению ученых, свидетельство о том, что эти насекомые размножались с помощью партеногенеза (без оплодотворения самцами).

По словам ученых, впервые этот процесс у термитов Glyptotermes nakajimai начался около 14 млн лет назад или даже раньше, в результате удвоения одной из хромосом.

Напомним, ранее ученые рассказали, когда лучше всего заниматься сексом ради зачатия детей.

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Япония насекомые биология размножение
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