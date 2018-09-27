Чего боятся женщины разных знаков Зодиака и как им преодолеть эти фобии

Чего бояться знаки Зодиака / rabstol.net

Психология знает немало комплексов: на всех хватит. Кому из знаков Зодиака какая фобия досталась – высчитали уже астрологи.

Женщина-Овен по природе своей – лидер. Причем она просто физически нуждается в постоянном подтверждении своей исключительности и превосходства: ей нужны ежедневные комплименты, слова поддержки, если что-то стопорится, и т.п.

Однако из-за боязни лишиться своих лидерских позиций в пару эти женщины зачастую выбирают себе мужчин слабых и безынициативных – чтобы потом жаловаться на них и страдать от такого союза.

Овну все же лучше заранее определиться, чего она больше хочет – быть в семье главной или "сильного плеча". И если первого, то, по меньшей мере, выбирать себе в пару парня не амбициозного, но сладкоречивого, чтоб хотя бы комплиментами ее обеспечивал.

Женщины-Тельцы, как Скарлетт О`Хара, не мыслят жизнь без денег. При этом в заработке они больше ценят его стабильность и надежность, нежели доходность. Им нужны "заначки", финансовая подушка безопасности и различные страховки. Они подвержены комплексам неустойчивости и недоверия.

Поэтому и партнеров они зачастую выбирают пусть с меньшим заработком, но чтоб точно каждое первое число получка была!

Им стоит быть откровеннее со своими любимыми людьми и меньше бояться перемен, в то же время выбирая того, у кого хватит сил и смелости удержать их на поворотах, если вдруг начнет заносить не туда.

Читайте такжеНазваны знаки Зодиака, за которых лучше не выходить замужЖенщины-Близнецы часто страдают страхом одиночества. К тому же нередко их может бросать из крайности в крайность – из комплекса неполноценности в комплекс превосходства – в зависимости от жизненных обстоятельств.

Отсюда постоянное желание быть рядом со своим партнером: в путешествие вместе, на прогулку вместе, в магазин вдвоем и даже мусор вынести…

Чтобы не надоесть своей паре раньше срока, стоит часть полномочий по общению "делегировать" друзьям (ими они тоже обзаводятся "с запасом") и время от времени все же устраивать "разгрузочные дни". И поменьше рубить с горяча, если кажется, что милый сказал что-то обидное: пройтись, проветрить мозги и, уже успокоившись, по-новой оценить степень обидности.

Женщины-Раки – люди семейные. И страхи их связаны с семьей: что с близкими что-то случиться, что в семье что-то разладится и т. д. И если им по какой-то причине не удается выскочить замуж в юном возрасте, обзаведясь заодно выводком очаровательных карапузов, то появляются комплексы "я недостаточно хороша". С годами, правда, они переходят в другую крайность: "лучше быть одной, чем вместе с кем попало" – после чего попытки обрести семейное счастье, по сути, вообще прекращаются.

Так что их любимые комплексы – комплекс неполноценности и комплекс Питера Пэна (нежелание взрослеть).

Бороться с ними можно только постоянно и усердно повышая собственную самостоятельность: переехать от родителей (желательно вообще в другой город) и вести дневник своих достижений: ни в коем случае не сравнивая себя с другими людьми! Соревноваться им можно исключительно с самой собой – какой она была еще месяц назад, год назад и т.д.

Читайте такжеИзменщицы и скандалистки. Женщины под какими знаками Зодиака самые противныеДля женщины-Льва главное – быть для любимого единственной и чувствовать себя в отношениях королевой. Зачастую страдают комплексом Наполеона и комплексом власти.

Они боятся измен, а своей любовью как бы одаривают. Со страхом измен, например, могут бороться – изменив первой. Вот только мало какой мужчина согласен довольствоваться такой "снисходительной" любовью. При этом при попытке ограничить их комплексы жесткими методами – Львицы начинают страдать, порою даже физически.

Поэтому бороться со своими комплексами им стоит мягко и нежно: им отлично подойдет практика аутотренингов.

Женщины-Девы часто страдают комплексом отличницы. И если какой-то мужчина посмел выставить им "двойку" (перекладывая на них ответственность за то, что их отношения потерпели неудачу, например) – это существенно подрывает их уверенность в себе и мешает сроить отношения в дальнейшем. После сложных разрывов таким женщинам трудно начинать новые отношения.

Поэтому и отношения им заводить легче в молодости, пока еще нет негативного опыта (или размер этого багажа еще некритичен), чем после 30-40 лет.

Им стоит побольше хвалить себя и пореже прислушиваться к чужой критике.

Женщины-Весы слишком много значения придают своей внешности. Не исключено, если Злая Королева из "Белоснежки" по знаку Зодиака была как раз Весами.

С одной стороны, это и неплохо – все любят ухоженных дам, но с другой – существенно усложняет жизнь самим представительницам этого знака. В партнере она ищет восхищения. Причем одним партнером может и не ограничиться: ведь чем больше ухажеров, тем выше ее привлекательность, считает девушка-Весы.

Главное для нее – вовремя притормозить и выбрать-таки из вереницы ухажеров подходящего. Они не любят принимать сложные решения (во всем, не только в отношениях), однако затягивая этот процесс, как правило, делают только хуже, выбирая в конце концов не самый оптимальный вариант.

Женщины-Скорпионы часто страдают от неуверенности в себе и своей внешности. Борются с ней они своеобразно – подавляя и максимально контролирую партнера.

Им стоит побольше верить комплиментам и почаще вызывать на доверительные разговоры людей, которым они доверяют.

Женщины-Стрельцы часто страдают от страха не оправдать чужих надежд. Они стремятся всем помочь, причем сделать это идеально. Комплекс матери Терезы причудливо сочетается в их характере с комплексом Супермена (сорри, Супервумен).

Им стоит почаще напоминать самим себе, что идеала не существует. И не только оказывать помощь, но и самим обращаться за поддержкой к друзьям, родным и близким.

Читайте такжеКакой знак Зодиака притягивает деньгиЖенщины-Козероги зачастую стремятся жить "не хуже, чем другие". Эта постоянная оглядка на соседей/подруг/знакомых может сильно попортить им кровь – от неудачного скоропалительного брака ("все ж уже вышли, и мне пора", а что особой любви нет – так стерпится-слюбится) до неправильного выбора профессии.

Отчасти такая соревновательность оправданна и помогает им добиваться неплохих результатов – но только если знать меру. Им стоит периодически притормаживать и проводить аудит собственной жизни, а каждое утро начинать с фразы: "Чего я хочу? Именно я и именно сегодня".

Женщины-Водолеи, наоборот, слишком бояться "быть как все", страх ординарности зачастую толкает их на рискованные поступки. И этот риск далеко не всегда оправдан.

Они мечтают выделяться и боятся наскучить любимому человеку. Отсюда комплекс Клеопатры и, соответственно, постоянная необходимость подтверждать свою значимость и самоутверждаться за чей-то счет. Они любят сильных мужчин – и периодически мечтают их унизить. Если их бросают – они способны на жуткую месть.

Им не стоит "грести всех под одну гребенку" (если один раз предали – не значит, что постоянно будут предавать). И побольше говорить комплиментов своим партнерам – заодно и себе напоминая, за что именно она этого парня в свое время выбрала и полюбила.

Женщины-Рыбы нуждаются в сильном плече. При этом им просто необходимо полностью и безоговорочно доверять своему партнеру. Сомнения и страхи "он меня не любит"/"скоро он меня разлюбит" способны испортить этим дамам не только нервные клетки, но и самые прекрасные на первый взгляд отношения.

Их комплекс – комплекс Золушки: не противиться "мачехе", переложить все проблемы на "крестную", заставить "принца" за собой побегать.

Им строит почаще общаться со своими более успешными подругами. Сомнения и страхи с отношений стоит перенести на карьеру (это продуктивнее): потерять карьеру эти девушки бояться меньше, чем отношения, соответственно при отсутствии страха и бороться в этой сфере над комплексами будет легче. И почаще говорить "нет", в том числе и своим страхам.