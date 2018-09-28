Стало известно, на какой год Исаак Ньютон "назначил" конец света

Исаак Ньютон / "Комсомольская правда"

Около четырех десятилетий потратили западные исследователи на расшифровку писем легендарного британского ученого Исаака Ньютона.

Новые данные легли в основу книги "Исаак Ньютон: дары А**, которые переделали Вселенную". Ее основной автор, Флориан Фрейштетер, утверждает, что великий исследователь изучил громадное число религиозных текстов и совершил попытку построить стройную хронологию событий, а также сделать несколько предсказаний.

Тексты, посвященные концу света, Ньютон подписывал псевдонимом Иегова Санктус Унус (в переводе с латыни − святой и единый Иегова). В этих работах ученый говорил об исследовании библейских текстов. Ньютон утверждал, что тщательнейшим образом изучил Евангелие и пришел к выводу о том, что Земля вскоре снова станет "Божьим царством" и пройдет через "перезагрузку".

"Для Ньютона новым началом должен стать 2060 год. Возможно, в это время должна произойти какая-то катастрофа, либо война, которая продлится четыре десятилетия и в конечном счёте приведёт к началу новой эры", − заявил Фрейштетер.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Сеть "вспыхнула" из-за предсмертных предсказаний Стивена Хокинга о конце света.