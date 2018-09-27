Пассивный день: нумеролог рассказала, что нельзя делать 27 сентября

Сегодня есть большая вероятность травмироваться.
Нумеролог Людмила Савина рассказала, как использовать потенциал 27 сентября.
"27 сентября - день пассивный. Сегодня можно попасть под чужое влияние. Будьте сдержанными и постарайтесь не втягиваться в ссоры и конфликты и избегать агрессивности", - отметила она.
Эксперт советует не начинать новых дел и проводить переговоры, лучше завершить ранее начатые дела и подвести итоги.
Читайте такжеЭротический гороскоп от Pornhub на сентябрь для всех знаков ЗодиакаТакже Савина добавила, что физическая нагрузка должна быть минимальной из-за риска травмироваться.
"После 20:11 время повышенной опасности и травматизма", - сказала нумеролог.
27 сентября также неблагоприятный день для брака, поскольку сегодня управляет Юпитер.
"Многим захочется выйти в свет, на мир посмотреть и себя показать. Старайтесь сегодня радовать себя. Прислушивайтесь к своей интуиции, обращайтесь к здравому смыслу, чтобы избежать возможных трудностей", - резюмировала она.
Счастливые цвета дня: зеленый и изумрудный.