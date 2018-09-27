Google 20 лет: интересные факты и новые функции

Google празднует день рождения / google.com

27 сентября Google исполняется 20 лет. Покупать алкоголь у себя в Штатах он еще не может, зато уже точно сдал на права.

Компания поздравила себя праздничным дудлом, напомнив о самых популярных запросах за время своего существования.

Своим именем поисковик обязан googol – это означает число, которое выражено единицей со 100 нулями. Однако из-за опечатки в "паспорте". Дело в том, что финансовую поддержку проекту в свое время оказал основатель компании Sun Microsystems Энди Бехтольшайм, выписав создателям поисковика чек на 100 тысяч долларов. Однако на чеке вместо "googol" значилось "Google Incorporated" – и именно название в конце концов и решили оставить.

Читайте такжеGoogle заключил тайное соглашение с MasterCard - BloombergУ сотрудников даже есть "именные" Google-названия: новых сотрудников называют noogler ("нуглерами"), а бывших – xoogler ("ксуглерами").

Кстати, в компании работают не только люди, но и козы: около 200 таких "работников" заняты тем, что удобряют почву газонов в калифорнийском офисе Google.

В скором времени Google обещает с помощью новой технологии Google Lens предоставить своим пользователям новые возможности: искусственный интеллект определит объекты на изображении, а затем предложит похожие результаты.

Результаты поиска (если та обширная) будут делиться на подтемы, а результаты поиска можно будет сохранять благодаря опции "Коллекции".