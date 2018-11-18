Доживает последние дни: астролог спрогнозировал скорую кончину ООН

Совбез ООН / Reuters

ООН доживает свои последние дни, и сейчас она существует только лишь потому, что никак не могут найти ей альтернативу. Об этом в комментарии "Главреду" заявил астролог Влад Росс.

"А в нынешнем виде ООН вскоре станет мертвой организацией. Однако она не умрет бесследно. Будет ее реинкарнация, может, под нынешним названием, может, под другим. Но главный принцип, который будет соблюдаться: одна конкретная страна не должна решать за всех остальных участников", - сказал он.

Астролог рассказал об изменениях, которые претерпит организация.

Читайте такжеСчастливчики Стрельцы и аутсайдеры Водолеи. Гороскоп на ноябрь-2018 для каждого знака Зодиака"Некая альтернатива все-таки будет найдена с вхождением Юпитера и Сатурна. Так, с 2021 года начнется период перерождения. ООН сохранит свою структуру и, вероятно, даже название. Однако в будущем все уже не будут решать пять стран мира", - отметил эксперт.

Росс также анонсировал изменения в составе членов ООН. Из организации могут исключить Россию, но добавить Индию и еще ряд стран. Будет изменена процедура работы ООН: одна страна будет более не способна решать все сама, заблокировать какое-то решение. Все будет решать большинство, добавил астролог.

Кроме того, по словам Росса, Россия будет признана страной, которая способствует терроризму.

"Ее провозгласят страной-террористом уже в скором времени. Естественно, после этого членский состав ООН и процедуру ее работы необходимо будет пересматривать", - резюмировал астролог.

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