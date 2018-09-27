"Прилетит в октябре-2018": стало известно, куда ударит Нибиру и почему активизировалось НЛО

Нибиру / David Reneke

В последний раз прилета Нибиру человечество ожидало 19 сентября этого года. Однако "визит" так и не состоялся. Ни 19-го, ни 22 сентября планета на небосклоне замечена не была.

Нибиру: ложь или правда

О существовании девятой планеты ученые говорят уже давно. Ее местоположение якобы вычислили математическим путем.

Однако в той же Википедии Нибиру классифицируется как "космогоническое понятие шумеро-аккадской мифологии". Отмечается, что ни одна планета просто не могла бы существовать в облаке Оорта и поясе Койпера (место "прописки" Нибиру), так как там нет ни тепла, ни солнечного света, а температура составляет порядка –270 °C.

Нибиру: когда прилетит

Астрономы, которые не считают, что Нибиру – это ложь, объяснили ее задержку в пути тем, что планета Х якобы попала в гравитационные силки Юпитера, и планете-гиганту удалось притормозить свою "коллегу". Притормозить – но не затормозить навсегда.

На Youtube уже хватает роликов о том, что скоро Нибиру сорвется с юпитерского крючка, после чего начнет двигаться в сторону Земли еще быстрее, чем прежде.

И уже в октябре 2018 года Нибиру столкнется с Землей.

Тут настораживает такой момент: если планета Х уже возле Юпитера – то, получается, она уже находится в пределах нашей Солнечной системы. То, что Нибиру уже влетела в Солнечную систему, уже подтвердил и астрофизик из Калифорнийского технологического университета Константин Батыгин.

Читайте такжеНибиру и конец света: что известно о планете, которую связывают с апокалипсисомА его коллега, астроном из Калифорнийского технического института Майкл Браун, пояснил, что жители Земли до сих пор не могут увидеть планету-гигант, так как она холоднее газовых гигантов. То есть увидеть ее можно разве что с помощью инфракрасного телескопа – однако такая техника доступна разве что НАСА. Вот только NASA по каким-то причинам (например, не желая сеять панику среди населения) не желает или не может подтвердить существование Нибиру.

В то же время планету такого масштаба (якобы в 4 раза больше Земли) уже давно можно было бы разглядеть сначала в телескоп, а затем и в обычный бинокль, парируют скептики.

Нибиру: куда ударит

Интересно, можно ли считать совпадением ил некой кармой, что местом первого удара Нибиру называют именно США? То есть те самые Штаты, которые чаще всего и снимают фильмы про апокалипсис. Вот только в фильмах бравым американцам удается всех спасти. Получится ли так в реальности – большой вопрос.

О том, что первой точкой соприкосновения Земли с Нибиру станут именно США, заявил все тот же Батыгин.

Впрочем, учитывая, насколько Нибиру якобы больше Земли, уже неважно, какая именно страна пострадает первой: столкновения с таким небесным телом наша планета все равно не переживет.

Нибиру и НЛО

Уфологи именно с прибытием Нибиру связывают участившиеся новости о появлении на Земле неопознанных летающих объектов. В Сети уже даже появилось видео высадки на Землю инопланетян с Нибиру.

По мнению приверженцев теории заговора, инопланетяне на нашу планету прибыли с "инспекцией", от результатов которой и зависит, станут ли они помогать землянам спасаться от планеты Х.

Земля: когда конец света

Ранее ученые уже предупредили, что Земля обречена, если в будущем гравитационные волны спровоцируют появление неподалеку черной дыры. Исследователи прогнозируют, что однажды неподалеку от Земли могут столкнуться мощные гравитационные волны, и это настолько "закрутит" пространство-время, что результатом станет появление черной дыры.

Также, по результатам исследований ученых, конец света может наступить уже в 2019 году. При этом часть исследователей считает, что уничтожение Голубой планеты случится в результате столкновения с космическим телом Апофис, которое систематически пролетает рядом с нашей планетой. В 2036 году расстояние между ними сократится, что спровоцирует гибель Земли.

В свою очередь астролог Влад Росс в эксклюзивном комментарии "Главреду" уже поспешил успокоить: на наш с вами век хватит и работы, и "коммуналки" – на апокалипсис (по крайней мере, астрономический, а не экономический или политический) рассчитывать не стоит.

"Самый опасный момент, который только можно себе представить, будет не ранее 2029 года, когда астероид Апофис максимально приблизится к Земле", – пояснил Росс.