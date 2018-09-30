Три тяжелых дня: астролог предупредил об опасностях 1-3 октября

Астролог предупредил об опасностях октября / rabstol.net

В октябре нас ждет несколько сложных периодов, первый из них буде 1-3 октября. Об этом в комментарии "Главреду" рассказал астролог Влад Росс.

"С 1 по 3 октября Меркурий будет делать не очень благоприятный аспект к Плутону – сложится мощный квадрат. Это всегда сулит аварии, взрывы, сложные ситуации с энергетикой, опасные ситуации в толпе. Это неподходящее время для посещения массовых мероприятий", - заявил астролог.

Читайте такжеСчастливчики Весы и аутсайдеры Девы: гороскоп на октябрь-2018 для каждого знака ЗодиакаЕще два опасных периоды наступят 5-14 и 29-30 октября. В это время могут быть повышенная аварийность на дорогах и в небе. Поэтому путешествия, в том числе самолетом, лучше исключить.

Кроме того, Росс предупредил о том, чего не стоит делать в октябре. Так астролог отметил, что этот месяц - наихудшее время для бракосочетаний и знакомств.

Также не стоит совершать крупных покупок и быть осторожными с финансовыми делами и деньгами.