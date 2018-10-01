Пластическая хирургия в Украине: что меняют чаще всего и почему не стоит делать операцию в октябре-2018

Какие пластические операции чаще всего делают украинцы / zdravo-bravo.ru

Мужчины в Украине прибегают к услугам пластических хирургов не реже, чем женщины, уверяет хирург Ростислав Валихновский. Он также поделился главными трендами в отечественной хирургии.

"Первое – это пластика носа. Часто мужчины занимаются спортивными единоборствами, которые приводят к травматизму. Второе – пересадка волос, третья – липосакция", – цитирует Валихновского "Сегодня".

Также украинцы частенько делают себе омолаживающую липосакцию, чтобы убрать лишнюю кожу и морщины.

При этом октябрь 2018 года является неудачным периодом для проведения пластических операций. Об этом в комментарии "Главреду" рассказал астролог Влад Росс.

"Из-за того, что Венера весь месяц будет ретроградной, косметологические процедуры и пластические операции лучше отменить. Не стоит также менять прическу или образ. Лучше придерживаться консерватизма или вернуться к старому образу, в котором, по вашим ощущениям, вы были прекрасны. То есть, если вы знаете, что вам шла прежняя прическа, борода или что-то еще ранее, будет правильным вернуться к этому", – резюмировал астролог.

Ранее Алина Гросу призналась, прибегала ли к пластическим операциям. Певица сообщила, что иногда хочет уменьшить свои объемы.