К Земле летит астероид в форме черепа

1 октября 2018, 11:18

Необычный астероид имеет размер от 625 до 700 метров.

Астероид в форме черепа
Астероид в форме черепа / Фото: José Antonio Peñas/SINC

Астероид 2015 TB-145, напоминающий по форме череп, приближается к Земле.

Максимальное сближение произойдет в ноябре 2018 года, передает ScienceDaily.

Этот "дьявольский" астероид, как прозвали его ученые, достигает размера от 625 до 700 метров. Его поверхность отражает лишь шесть процентов солнечного света. Период вращения вокруг собственной оси составляет примерно три часа.

По словам экспертов, опасаться нечего – тело пролетит достаточно далеко от Земли, поэтому вероятность катастрофы минимальная. 

Предыдущее сближение астероида с Землей произошло 31 октября2015 года – тогда он приблизился к Земле на рекордно малое расстояние – 480 тыс. км. 

По прогнозам ученых, следующее сближение астероида 2015 TB-145 с нашей планетой произойдет лишь в 2088 году.

Ранее стало известно, что к Земле приближается гигантскийастероид.

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астероид
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