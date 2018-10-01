Стартовала "нобелевская неделя": объявлен лауреат Нобелевской премии по медицине и физиологии

Нобелевская премия-2018 по медицине / twitter.com/NobelPrize

В Стокгольме стартовала "нобелевская неделя". Уже объявили обладателя Нобелевской премии по медицине и физиологии.

Награду получили Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё за "открытие терапии онкозаболеваний путем ингибирования негативной иммунной регуляции".

В 2018 году размер Нобелевской премии составит 9 млн крон — это немногим больше 1 миллиона долларов или порядка 28,6 млн грн.

Уже завтра, 2 октября, мы узнаем имя обладателя Нобелевской премии по физике, а 3 октября — по химии. Затем, после небольшого перерыва, 5 октября в Осло присудят премию мира. Завершится "нобелевская неделя" 8 октября – объявлением лауреата премии по экономике.

А вот Нобелевскую премию по литературе в этом году не присуждают из-за скандала в Шведской академии, которая отвечает за награждение и отбор номинантов.

Напомним, Сенцова выдвинули на Нобелевскую премию мира. "За" проголосовали 245 нардепов при 226 необходимых голосах.