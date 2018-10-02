Коллайдер может сжать Землю в "суперплотный шарик"

Коллайдер может погубить планету / CERN

После появления ускорителей частиц появилась вероятность нового сценария конца света - сбой на Большом адронном коллайдере или на других ускорителях может сжать планету в "суперплотный шарик" материи диаметров в сотню метров.

На этот риск, как пишет Newsweek, указал британский космолог и астрофизик лорд Мартин Рис, обсуждая риски, которые поступают от современных физических экспериментов - так, они появляются в ходе экспериментов со столкновением частиц, так как в них выделяется немалое количество энергии.

"Может возникнуть черная дыра, которая затянет в себя все вокруг. Другая страшная вероятность в том, что кварки могут сложиться в сжатые объекты, которые называются "стрейнджлетами". Они сами собой уже вредные. Однако, в связи с определенными гипотезами, стрейнджлеты могут превратить все, к чему прикасаются, в новые формы материи, превратив всю Землю в необычайно плотный шар диаметром 100 метров", - сказал ученый.

Ранее сообщалось, что Большой адронный коллайдер (БАК), мощнейший ускоритель заряженных частиц в мире, вновь запустили после двух лет модернизации аппаратуры.