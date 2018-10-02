Стали известны лауреаты Нобелевской премии по физике

Нобелевскую премию по физике присудили Артуру Ашкину, Жерару Муру и Донне Стрикленд / sob.ru

В Швеции королевская академия наук решила, что в 2018 году Нобелевской премии по физике достойны новаторские изобретения в области лазерной физики.

Нобеля присудили американцу Артуру Ашкину, французу Жерару Муру и канадскому физику Донне Стрикленд, говорится на странице премии в Twitter.

Ученый из США — один из создателей оптического пинцета, а физики из Франции и Канады предложили усиление чирпированных импульсов (техника усиления ультракоротких лазерных импульсов), с помощью которого можно получить лазерные импульсы высокой мощности.

Нобелевскую премию по физике присудили Артуру Ашкину, Жерару Муру и Донне Стрикленд / Скриншот с twitter.com/nobelprize

Ранее сообщалось, что обладателя Нобелевской премии по медицине и физиологии стали ученые, открывшие терапию онкозаболеваний путем ингибирования негативной иммунной регуляции. В 2018 году размер премии составит 9 млн крон (немногим больше миллиона долларов или порядка 28,6 миллиона гривен).