Месяц разводов: астролог предупредил об опасностях октября

Астролог составил горскоп на октябрь

Октябрь станет месяцем, когда могут умирать взаимоотношения. Об этом в комментарии "Главреду" рассказал астролог Влад Росс.

"Особенно болезненные разрывы могут происходить с 23 по 31 октября. Венера будет в жесткой позиции к Урану, будет крестовая ситуация, то есть сложная, дискомфортная и бескомпромиссная. В это время может случиться потеря денег, разрушение браков, конфликты между партнерами, судебные разбирательства. Это наиболее диссонансный и негармоничный период, когда отношения наиболее сложны", - отметил астролог.

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"Октябрь в этом году – это наихудшее время для бракосочетаний, поскольку Венера будет ретроградной в Скорпионе, а Скорпион – это символ смерти и возрождения отношений. Люди, которые выйдут замуж или женятся в октябре, с большой степенью вероятности могут рано овдоветь", - объяснил эксперт.

Росс также уточнил, что с 5 числа и до конца месяца не стоит начинать новых любовных отношений. Этот месяц также неблагоприятен для знакомств в интернете.

Зато благоприятными, по словам астролога, будут попытки возобновить утраченные связи.

"Если когда-то вы расстались с мужем (или женой), если в былые времена вы рассорились с кем-то из друзей, знайте, это будет благоприятное время, чтобы восстановить взаимоотношения с этими людьми. Поскольку с 5 октября и до конца месяца Венера будет ретроградной, она даст зацикленность на весь месяц на своих внутренних переживаниях, чувствах и эмоциях", - резюмировал он.

Читайте такжеАстрологи рассказали, кто из знаков Зодиака самый умный, а кто – совсем наоборотКроме того, Влад Росс назвал три опасных периода этого месяца и составил подробный гороскоп на октябрь-2018 для каждого знака Зодиака.

В октябре фартить будет Козерогам и Овнам, а к испытаниям следует подготовиться Рыбам и Стрельцам.