Hyperloop впервые показала полностью готовую пассажирскую капсулу

Компания HyperloopTT в испанском городе Пуэрто де Санта Мария презентовала первую пассажирскую капсулу Hyperloop, построенную в полный размер. Ее назвали Quintero One.

Планируется, что уже через три года эта капсула сможет совершить свою первую поездку. Что касается коммерческих перевозок, то называется срок в 5 лет.

Читайте также"Топливо для гиперлуп". В поезде "Укрзализныци" выросли грибы: фотоСкорость капсулы должна составить почти 1000 км/ч. То есть от Лос-Анджелеса до Лас-Вегаса она довезет пассажиров всего за 20 минут, пишет CNN.

Длина Quintero One составляет 32 метра, а вес – около 5 тонн. Одновременно она может перевозить от 28 до 40 пассажиров.

Напомним, о планах запустить вакуумный поезд Hyperloop в Украине Владимир Омелян заявлял в феврале текущего года. Руководитель украинского проекта по строительству Hyperloop - HypeUA Александр Озеран ометил, что строительство тестовой площадки для запуска поезда в Украине может обойтись в $ 17 млн.

"Сейчас на европейском континенте один километр пути стоит $ 40 млн. Если мы говорим о Hyperloop, то это от $ 11 до $ 17 млн. Тестовая площадка - это полкилометра, то есть не такие значительные деньги", - сказал Озеран.

Вместе с тем, по оценкам Украинского института будущего, прогнозируемая стоимость Hyperloop в Украине по маршруту "Киев-Одесса" может составить составить около $ 3,6 млрд.

Ранее глава Мининфраструктуры назвал дату запуска в Украине сверхскоростного транспорта Hyperloop. "Наша идея — совместить Балтику и Черное море. Видим огромный потенциал по этому направлению", – рассказал Омелян.

Напомним, в Мининфраструктуры подчеркивали, что благодаря Hyperloop пассажиры смогут добираться из Одессы в Киев максимум за 30 минут при относительно невысокой стоимости билетов.