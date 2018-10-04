Названы способы усилить оргазм

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Во время секса возможно усилить оргазм несколькими способами, в частности, не скупиться на ласки во время прелюдии, перед занятием любовью потрудиться в спортзале или принять горячую ванну.

Кульминацию сексуального возбуждения помогает сделать ярче "наркотик любви" — гормон окситоцин, он вырабатывается во время объятий, поцелуев, пишет Super со ссылкой на ученых.

По данным издания, для усиления оргазма его стоит отложить — вспомнить антисексуальные картины, сбавить пыл — немного позже ощущение наслаждения будет сильнее в разы.

"… физические нагрузки помогают "слабому полу" повысить выработку тестостерона, а это работает на пользу нашему либидо. Тренировки не только повышают сексуальный аппетит, но и налаживают кровообращение (в том числе, в интимных зонах)", — отмечается в материале.

Читайте такжеДвижение без размножения. Ученые выяснили, как "делать" себе подобных без сексаПеред сексом для поднятия температуры тела стоит принять ванну или подержите между ног теплое полотенце. Издание утверждает, что чем теплее в интимном месте, тем больше будет смазки и тем лучше станет чувствительность.

"Контролируйте дыхание. Дышать нужно медленно и глубоко. Это позволит достичь большей осознанности во время оргазма, а значит, сделать его красочнее… Выпейте секс-тоник. Все придумано до нас: подогрейте стакан молока и добавьте щепотку шафрана", — говорится в публикации.

Ранее украинский психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко выразила мнение, что все половые проблемы возникают из-за вытеснения людьми того, чего они хотят на самом деле, при этом женщинам без качественного секса вообще жизнь не в радость, особенно после 30-ти лет.