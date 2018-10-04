"Натуралы рискуют стать геями и наоборот": астрологи объяснили, чем опасна ретроградная Венера октября

Венера будет провоцировать людей на неожиданные поступки в октябре-2018 / 1zoom.ru

Весь октябрь-2018 Венера будет находиться в ретроградном состоянии. И это провоцирует людей на неожиданные поступки, предупреждают астрологи.

В этот период многие могут сменить предпочтения, увлекшись тем, что раньше считали неприятным, противным и даже мерзким, пишет Telegram-канал "Сухарева башня".

"Ретроградная Венера способна снять старые установки и открывает новые принципы удовольствия. Иногда очень необычные. Например, веганы могут стать в этот период мясоедами, гомосексуалы открыть свои преимущества секса с женщиной (а натуралы – наоборот), а гурманы получить наслаждение, запивая селедку молоком", – пишет Telegram-канал.

Читайте также"Мы не преступники, мы – пи**расы": Слепаков написал пикантную песню об отравителях СкрипаляИ хотя эксперты советуют не бояться перемен – но в то же время слишком ими увлекаться.

Напомним, в ближайшие дни влияние Венеры на судьбу и события в повседневной жизни человека будут проявляться крайне остро. Стационарная Венера – самое благоприятное время для так называемой "любви с первого взгляда", которая способна разрушить текущую личную и семейную жизнь человека.

О том, что октябрь станет месяцем, когда могут умирать взаимоотношения, ранее в комментарии "Главреду" рассказал астролог Влад Росс. Он подчеркнул, что в октябре не стоит выходить замуж и заводить любовные знакомства.

Кроме того, Влад Росс назвал три опасных периода этого месяца и составил подробный гороскоп на октябрь-2018 для каждого знака Зодиака. В октябре фартить будет Козерогам и Овнам, а к испытаниям следует подготовиться Рыбам и Стрельцам.