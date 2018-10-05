Катастрофические засухи: ученые рассказали о худшем сценарии для человечества

Ученые предупредили о катастрофических засухах / Reuters

В связи с ростом глобальной температуры угроза сильнейших засух, среди прочих, сохраняется в Северной Азии, Южной Африке, Южной Европе.

Как выяснила группа китайских ученых, в случае дальнейшего повышения температур доступ к воде снизится по всей Земле, пишет Phys.org.

При этом при наиболее благоприятном сценарии, предусмотренном Парижским соглашением 2015 года, где допустимая норма повышения температур - 1,5 градуса Цельсия, ощутимый дефицит воды все же возникнет. Он будет умеренным в Восточной и Южной Азии, Восточной и Западной Африке, а также Центральной Европе.

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В то же время больше будут ему подвержены Северная Азия, Южная Африка, Южная Европа, Средиземноморье, Исландия, Гренландия и Аляска.

В целом же водообеспеченность сократится по всей Земле, а от засух будет страдать на 117 миллионов человек больше.

Ранее ученые предупредили: Земле грозит небывалая засуха и масштабные наводнения.

Напомним, ученые также предупредили о том, что Земля может за несколько лет превратиться в "парник".