"Очень важное событие": как повлияет переход Юпитера в Скорпион на все знаки Зодиака

Юпитер будет находится в Скорпионе до ноября 2019 года.
11 октября Юпитер перейдет из Весов в созвездие Скорпион. И это крайне важно для всех знаков Зодиака, заверяют астрологи.
Кто-то в этот период сможет нарастить свою прибыль, кому-то придется заняться своими эмоциями, а другим – личной жизнью.
Эксперты Telegram-канала "Сухарева башня" уже объяснили, чего ждать людям, у которых:
- Луна в натальном гороскопе в Скорпионе – станут крупнее (и физически, и в статусе),
- в Весах – богаче,
- в Деве – худее,
- во Льве – спокойнее,
- в Раке – счастливее,
- в Близнецах – пессимистичнее,
- в Тельце – обретут счастье со второй половиной,
- в Овне – будут страдать,
- в Рыбах – успешнее,
- в Водолее – будут много работать,
- в Козероге – увеличат прибыль,
- в Стрельце – искать смысл жизни.
При этом уточняется, что Юпитер будет находится в Скорпионе до ноября 2019 года.
Напомним, в ближайшие дни влияние Венеры на судьбу и события в повседневной жизни человека будут проявляться крайне остро. Стационарная Венера – самое благоприятное время для так называемой "любви с первого взгляда", которая способна разрушить текущую личную и семейную жизнь человека.
О том, что октябрь станет месяцем, когда могут умирать взаимоотношения, ранее в комментарии "Главреду" рассказал астролог Влад Росс. Он подчеркнул, что в октябре не стоит выходить замуж и заводить любовные знакомства.
Кроме того, Влад Росс назвал три опасных периода этого месяца и составил подробный гороскоп на октябрь-2018 для каждого знака Зодиака. В октябре фартить будет Козерогам и Овнам, а к испытаниям следует подготовиться Рыбам и Стрельцам.