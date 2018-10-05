"Очень важное событие": как повлияет переход Юпитера в Скорпион на все знаки Зодиака

Юпитер будет находится в Скорпионе до ноября-2019

11 октября Юпитер перейдет из Весов в созвездие Скорпион. И это крайне важно для всех знаков Зодиака, заверяют астрологи.

Кто-то в этот период сможет нарастить свою прибыль, кому-то придется заняться своими эмоциями, а другим – личной жизнью.

Эксперты Telegram-канала "Сухарева башня" уже объяснили, чего ждать людям, у которых:

Луна в натальном гороскопе в Скорпионе – станут крупнее (и физически, и в статусе),

– станут крупнее (и физически, и в статусе), в Весах – богаче,

– богаче, в Деве – худее,

– худее, во Льве – спокойнее,

– спокойнее, в Раке – счастливее,

– счастливее, в Близнецах – пессимистичнее,

– пессимистичнее, в Тельце – обретут счастье со второй половиной,

– обретут счастье со второй половиной, в Овне – будут страдать,

– будут страдать, в Рыбах – успешнее,

– успешнее, в Водолее – будут много работать,

– будут много работать, в Козероге – увеличат прибыль,

– увеличат прибыль, в Стрельце – искать смысл жизни.

При этом уточняется, что Юпитер будет находится в Скорпионе до ноября 2019 года.

Напомним, в ближайшие дни влияние Венеры на судьбу и события в повседневной жизни человека будут проявляться крайне остро. Стационарная Венера – самое благоприятное время для так называемой "любви с первого взгляда", которая способна разрушить текущую личную и семейную жизнь человека.

О том, что октябрь станет месяцем, когда могут умирать взаимоотношения, ранее в комментарии "Главреду" рассказал астролог Влад Росс. Он подчеркнул, что в октябре не стоит выходить замуж и заводить любовные знакомства.

Кроме того, Влад Росс назвал три опасных периода этого месяца и составил подробный гороскоп на октябрь-2018 для каждого знака Зодиака. В октябре фартить будет Козерогам и Овнам, а к испытаниям следует подготовиться Рыбам и Стрельцам.