Опять Россия виновата: западный священник вычислил, когда и как наступит конец света

Война между Ираном и Израилем спровоцирует апокалипсис

Президент Всемирного библейского общества, доктор Кентон Бешор вычислил, когда наступит следующий конец света.

Бешор специализировался на расшифровке тайных смыслов Евангелия, и перед самой смертью ему якобы удалось выяснить, как и когда наступит конец света.

Апокалипсис пройдет в два этапа, заявил эксперт. Причем немалую роль в нем сыграет Россия.

Первый этап конца света по Библии начнется уже при нашей с вами жизни – в 2021 году. А завершится этот этап вторым пришествием Христа – в 2028 году. Сделать такой вывод Бешору позволил текст предсказания о двух мировых войнах и создании Израиля.

Читайте также"Прилетит в октябре-2018": стало известно, куда ударит Нибиру и почему активизировалось НЛОИз обнародованных недавно записей покойного доктора следует, что 5 из 7 признаков грядущего апокалипсиса уже произошли. А начало конца, если верить Бешору, начнется с войны между Ираном и Израилем. "Вспышкой же апокалипсиса" станет подключение к конфликту России.

Напомним, ученые уже предупредили, что Земля обречена, если в будущем гравитационные волны спровоцируют появление неподалеку черной дыры. Исследователи прогнозируют, что однажды неподалеку от Земли могут столкнуться мощные гравитационные волны, и это настолько "закрутит" пространство-время, что результатом станет появление черной дыры.

Также, по результатам исследований ученых, конец света может наступить уже в 2019 году. При этом часть исследователей считает, что уничтожение Голубой планеты случится в результате столкновения с космическим телом Апофис, которое систематически пролетает рядом с нашей планетой. В 2036 году расстояние между ними сократится, что спровоцирует гибель Земли.

В свою очередь астролог Влад Росс в эксклюзивном комментарии "Главреду" уже поспешил успокоить: на наш с вами век хватит и работы, и "коммуналки" – на апокалипсис (по крайней мере, астрономический, а не экономический или политический) рассчитывать не стоит.

"Самый опасный момент, который только можно себе представить, будет не ранее 2029 года, когда астероид Апофис максимально приблизится к Земле", – пояснил Росс.

Также астролог рассказал, когда Москва и Питер станут украинскими. Крым Украине уже не вернуть, но Киев получит другие территории.