Ученые назвали эффективное средство для профилактики рака легких

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Помощь в предотвращении развития рака легких может оказать растительный антибиотик ресвератол, который получают из кожуры винограда.

По словам ученых из Женевского университета, средство действует только в случае введения в полость носа, пишет Naked science.

При этом были проведены опыты на мышах, которые были помещены в условия, повышающие риск развития рака легких. Животные оказались подвержены воздействию канцерогена, находящегося в табачном дыме. Длился эксперимент 26 недель. Ученые использовали четыре группы мышей. Первая, контрольная, не получала ни воздействие канцерогеном, ни ресвератрол. Вторая получала только канцероген, третья — и канцероген, и лечение, а четвертая — только лечение.

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В результате у 45% мышей, которые получали ресвератол назально, опухолей развилось меньше и они были меньшего размера. По мнению исследователей, это свидетельствует о том, что ресвератол может быть использован при профилактике развития рака легких.

При этом предыдущие исследования не показали никакой эффективности ресвератола при профилактике рака легких. Вместе с тем, в том случае антибиотик вводился орально и оказался эффективным при профилактике рака желудочно-кишечного тракта, поскольку всасывался регионом поражения.

Напомним, ранее ученые отыскали новый способ борьбы с неоперабельным раком.