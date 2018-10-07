Ученые обнаружили в запахе вина противораковые вещества

Запах вина назвали целебным / Фото: Shutterstock

Ученые из Университета Женевы после длительных экспериментов на мышах выяснили, что вещество под названием ресвератрол уменьшает раковые клетки в живом организме.

Как сообщает The Daily Mail, препарат давали определенному количеству мышей 26 недель, однако для сравнения некоторых оставляли без лечения.

В финале эксперимента ученые доказали, что ресвератрол уменьшает раковые клети на 45%. У мышей, которые не получали терапию, опухоль осталась прежней или увеличилась.

Исследователи также давали препарат мышам, которые не были больны раком и выяснили, что он помогает предотвратить заболевание в 87% случаев.

Примечательным является то, что ресвератрол мыши не употребляли в виде таблеток или микстуры, а вдыхали пары. Так препарат достигает легких за считанные секунды, а при попадании в желудок разрушается за несколько минут, так и не достигнув цели.

"Ресвератрол может выполнять профилактическую роль против рака легких", - убеждена автор исследования профессор Мюриэль Куэнда.

Ученые констатируют, что данное вещество содержится в винограде, а соответственно и в вине. Однако его необходимо не пить, а просто нюхать для достижения максимального эффекта. Большие количества вина, убеждены исследователи, не несут лечебного эффекта для организма человека.

Напомним, польские ученые заявляли, что противовоспалительная диета, в которую входит шоколад, красное вино и пиво, может максимально продлить жизнь людей.