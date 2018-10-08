Опасность и тревога. В популярной операционной системе нашли критическую уязвимость

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Авторитетный западный эксперт в отрасли разработки приложений Томас Рид (Thomas Reed) обнаружил крайне опасную уязвимость в популярной операционной системе macOS – разработки американской корпорации Apple.

Исследователь обнаружил, что уязвимое место напрямую связано с особенностями проверки файлов в этой ОС. Все предустановленные приложения, в отличие от недавно загруженных пользователем, не проверяются системой безопасности. Сразу после установки программа помещается в список достоверных, а повторные проверки запускаются очень редко. Соответственно, хакерам достаточно внедрять вредоносный код в уже функционирующие приложения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что блогер показал простой способ, как можно "убить" любой iPhone.