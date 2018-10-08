Появилось фото взрыва Нибиру – какая планета на очереди

8 октября 2018, 12:28

По данным уфологов, именно в ночь на 1 октября Землю якобы покинули инопланетяне с Нибиру, прилетавшие для наблюдения за человечеством.

Взрыв Нибиру
Взрыв Нибиру / FaceNews

О том, что планета Х уже вошла в Солнечную систему, сообщалось еще в конце сентября – но новые новости о Нибиру сеют еще большую панику среди поклонников этой "малышки".

Появления Нибиру на Земле ожидали сначала в августе, затем в сентябре – и, наконец, перенесли на октябрь. Правда, на этот раз ждут не саму планету.

Дело в том, что задержку планеты Х в пути эксперты по ней связали с Юпитером: мол, планета якобы попала в гравитационные силки Юпитера, и последнему удалось притормозить свою "коллегу". После чего все судорожного принялись ждать, когда же Нибиру сорвется с гравитационного крючка. По новой теории – уже никогда: планета якобы взорвалась при контакте с полями Юпитера. Так что теперь до Земли долетят разве что осколки. Точнее – астероиды.

Фото взрыва даже якобы удалось заснять. Правда, мнения тут разделились: одни горят, что взрыв был виден в ночь на 1 октября в небе над канадской провинцией Квебек (в частности, над городком Салаберри-де-Валлифилде), другие называют "местом Х" некий российский регион, при этом отчего-то не уточняя названия.

В качестве доказательстве по сети распространяется фото круга черного дыма в небе. Якобы это и есть фото взрыва Нибиру.

При этом, по данным уфологов, именно в ночь на 1 октября Землю якобы покинули инопланетяне с Нибиру, прилетавшие для наблюдения за человечеством.

Читайте такжеНибиру и конец света: что известно о планете, которую связывают с апокалипсисомNASA о Нибиру традиционно молчит. Но если гипотетически допустить, что это действительно так: Нибиру взорвалась, ее осколки в виде астероидов стремительно летят к Земле – то какое же будущее ждет нашу планету? Теоретически Нибиру – в 4 раза крупнее Земли. Поэтому и осколки у нее крупные. Плюс их много. Астрономы считают, что такого астероидного "ливня" Земля точно не переживет. Даже динозавры не пережили подобного – что уж говорить о людях?

Вот только первым с последствиями взрыва Нибиру столкнется Марс: он ближе к "взрыву". А уж взрыв самого Марса земляне точно увидят на небосклоне даже без особого оборудования. После этого, пожалуй, уже можно будет начинать паниковать. Пока что рано.

Пока НАСА сообщает лишь о приближении астероидов, чье существование доказано научно. 3и 7 октября рядом с Землей уже пролетела парочка астероидов. Следующий по расписанию запланирован на 17 октября, еще два – 18 октября. А самый крупный в этом месяце приблизится к Земле 29 октября. Кроме того, в ноябре Землю ждет свидание с астероидом в форме черепа. Но НАСА упорно уверяет, что к Нибиру они не имеют никакого отношения – и ущерба Земле не причинят.

Земля: когда конец света

Ранее ученые уже предупредили, что Земля обречена, если в будущем гравитационные волны спровоцируют появление неподалеку черной дыры. Исследователи прогнозируют, что однажды неподалеку от Земли могут столкнуться мощные гравитационные волны, и это настолько "закрутит" пространство-время, что результатом станет появление черной дыры.

Также, по результатам исследований ученых, конец света может наступить уже в 2019 году. При этом часть исследователей считает, что уничтожение Голубой планеты случится в результате столкновения с космическим телом Апофис, которое систематически пролетает рядом с нашей планетой. В 2036 году расстояние между ними сократится, что спровоцирует гибель Земли.

В свою очередь астролог Влад Росс в эксклюзивном комментарии "Главреду" уже поспешил успокоить: на наш с вами век хватит и работы, и "коммуналки" – на апокалипсис (по крайней мере, астрономический, а не экономический или политический) рассчитывать не стоит. 

"Самый опасный момент, который только можно себе представить, будет не ранее 2029 года, когда астероид Апофис максимально приблизится к Земле", – пояснил Росс.

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Нибиру Х-Нибиру
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