Google объявил, что закроет Google+ до конца 2019 года

Google+ скоро уйдет в прошлое / Главред

Крупнейший поисковик Google подтвердил, что планирует закрыть собственную социальную сеть Google+; она перестанет быть доступна для обычных пользователей и оставит только для корпоративных клиентов. Причиной закрытия называют низкую популярность соцсети - 90% сеансов Google+ длятся менее пяти секунд.

8 октября, незадолго до объявления компании о закрытии соцсети, газета The Wall Street Journal сообщила об утечке данных сотен тысяч пользователей. Google подтвердил, что из-за ошибки в API Google+ закрытая информация попала в общий доступ, но уточнил, что там не было переписок или контактов. По данным СМИ, это продолжалось с 2015 по март 2018 года.

Читайте такжеGoogle 20 лет: интересные факты и новые функцииКомпания заявила, что утечка затронула только фотографии, адреса электронной почты, а также информацию о поле и возрасте.

Собственная социальная сеть компании Google+ заработала в 2011 году, но не получила широкой популярности и считалась одной из неудач Google. В том числе это произошло из-за отключения части функций, которые компания называла ключевыми, а также ухода создателя соцсети в 2014 году.

Ранее Google Ideas, известный как инкубатор технологий Jigsaw, выпустил новое приложение Intra, которое позволит заходить на сайты, заблокированные в конкретном государстве.