В Facebook презентовали первые собственные гаджеты

Facebook расширяет возможности / Фото: Facebook Inc

Компания Facebook выпустила в продажу "умные" экраны для видеозвонков Portal.

Это первые в истории социальной сети гаджеты. Презентация опубликована в Twitter.

"Facebook хочет, чтобы вы поставили в дом новое устройство для видеочатов с камерами, которые отслеживают движение. Смелая заявка от компании, погрязшей в скандалах с утечками личных данных. Однако Facebook, кажется, сделала все, чтобы ее Portal, представленный в понедельник, выглядел как можно менее угрожающим", - пишет Bloomberg.

С помощью Portal пользователь может общаться с контактами из Facebook Messenger. При звонках можно использовать функцию дополненной реальности.

В остальном Portal практически ничем не отличается от стандартных голосовых помощников: с его помощью можно узнать погоду, послушать музыку, посмотреть видео, заказать доставку еды.

Устройства выполнены в двух вариациях: Portal по цене $199 и Portal+ - $349. Приобрести их можно пока только на территории США.

Today we're excited to introduce @PortalFacebook to everyone. Come say hi and check out https://t.co/jQuzzc97CK to learn more. pic.twitter.com/PzlTQDi6NI — Facebook (@facebook) 8 октября 2018 г.

Напомним, центральное разведывательное управление США заявило, что в компьютерах и гаджетах производства Apple и Amazon обнаружены шпионские чипы.