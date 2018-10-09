Луна в Весах: астрологи рассказали, что будет с денежными долгами

Чем обернется для кошелька переход Луны в Весы

9 октября в 9 вечера Луна по сидерическому зодиаку переходит к ретроградной Венере в Весы, Меркурию и Юпитеру.

"В ближайшие дни вы, вероятно, встретите (может быть, виртуально, в соцсетях) человека, с которым когда-то были близки. Либо это будет кто-то, очень похожий на человека "из прошлого", – спрогнозировали астрологи Telegram-канала "Сухарева башня".

Кроме того, по их прогнозу, на этой неделе резко возрастают шансы получить назад свои долги – деньги или вещи, которые человек одалживал и про которые уже, возможно, даже забыл.

Ранее астролог рассказал, чем закончится борьба за автокефалию УПЦ. Со стопроцентной уверенностью можно утверждать, что Томос будет получен украинской православной церковью.

Также астролог составил гороскоп для хозяина Кремля. Рубиконом для Путина был август 2018-го. Дальше его ждет только падение и низвержение.

Также мы писали о негативном периоде 5-16 октября: какие знаки Зодиака окажутся в зоне риска. В эти десять дней особенно стоит быть осторожными Весам, Тельцам и Скорпионам.

О том, что октябрь станет месяцем, когда могут умирать взаимоотношения, ранее в комментарии "Главреду" рассказал астролог Влад Росс. Он подчеркнул, что в октябре не стоит выходить замуж и заводить любовные знакомства.

Кроме того, Влад Росс назвал три опасных периода этого месяца и составил подробный гороскоп на октябрь-2018 для каждого знака Зодиака. В октябре фартить будет Козерогам и Овнам, а к испытаниям следует подготовиться Рыбам и Стрельцам.