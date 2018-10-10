Полезное дело: Ученые выяснили топ-8 поводов для постоянного секса

Секс. Иллюстративное фото / fakty.ictv.ua

Западные медики и ученые после длительных исследований − как в полевых, так и в лаборатных условиях, обнаружили заметную пользу для организма от постоянных занятий сексом.

Как сообщают журналисты портала Clutch, всего исследователи обнаружили восемь позитивных последствий регулярного интима.

1. Благодаря сексу резко улучшается состояние психики.

Интимные ласки активировать работу всей нервной системы и отвечающих за чувственность частей головного мозга. Кроме того, секс помогает выработке гормонов, что, в свою очередь, помогает справиться с депрессией.

Читайте такжеТоп-3 травм, которые люди чаще всего получают во время секса2. Секс улучшает иммунитет. Половые акты выводят на новый уровень работу иммунной системы человеческого организма – после них в организме человека увеличивается число фагоцитов, борющихся с вирусами.

3. Секс помогает в борьбе с лишним весом. Всего лишь 15-минутный интим заменяет получасовую зарядку. В среднем за половой акт люди сжигают около ста калорий.

4. Секс облегчает симптомы ПМС (предменструального синдрома). Интимные ласки вызывают в женском организме активную выработку окситоцина − гормона "счастья". Он же, в свою очередь, заметно снижает болезненные ощущения дам, страдающих от ПМС.

5. Секс "лечит" от бессонницы. Эндорфины, которые вырабатываются во время эякуляции или оргазма, вызывают эйфорию, а тот же окситоцин вызывает у обоих партнеров приятную сонливость.

Читайте такжеДвижение без размножения. Ученые выяснили, как "делать" себе подобных без секса6. Секс уменьшает риски развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Регулярный интим заметно снижает шансы, что у человека случится инсульт и ишемическая болезнь сердца.

7. Секс помогает "продлить" молодость. Интимные ласки делают волосы и ногти куда как более крепкими, а кожу − заметно более гладкой. Секс снижает риск развития рака

8. Регулярные занятия сексом способны снизить риск появления онкологических заболеваний.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые выяснили, когда людей чаще всего тянет на секс, а также рассказали, какие вещи являются врагами секса.