"Узнают по лицу": Западная пресса узнала подробности о новых планшетах iPad Pro

Новый iPad Pro / Redmond Pie

В самое ближайшее время американская корпорация Apple планирует выпустить восемь новых моделей популярных планшетов iPad (версии Pro) – четыре, работающие с Wi-Fi-сетями и столько же − работающими с технологией LTE.

Соответствующее сообщение опубликовал портал 9to5mac.com, ссылаясь на собственные информированные источники. Согласно обнародованным данным, сведения о новых планшетах содержатся в коде бета-версии iOS 12.1.

В частности, стало известно, что коды моделей с Wi-Fi − iPad8.1, iPad8.2, iPad8.5 и iPad8.6. Планшеты с LTE получат наименования iPad8.3, iPad8.4 и iPad8.7 и iPad8.8.

Читайте такжеПрезентация новинок от Apple: сверхмощные iPhone и умные Apple WatchТакже сообщается, что новые iPad Pro будут оснащены тонкорамочными дисплеями, но лишатся фирменной клавиши Home (Домой). Кроме того, в отличие от серии смартфонов iPhone X, планшеты не будут иметь специального выреза на экранах. Также ожидается, что инженеры Apple разместят в рамках фотокамеры и специальные датчики TrueDepth − предназначенные для распознавания лиц пользователей через технологию FaceID.

Кроме того, новые iPad Pro оснастят специальным портом USB Type-C – через который с помощью провода можно будет передавать изображение в формате 4K HDR на внешние устройства.

Вдобавок владельцы таких планшетов получит новый стилус Apple Pencil, который будет работать просто при приближении к гаджетам − без подключения через коннектор.

Напомним, ранее сообщалось о том, что эксперты рассказали о плюсах и минусах нового iPhone9.