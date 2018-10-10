В последние два года отличительной чертой украинского бизнеса стало стремительное развитие IT-сектора страны. По итогам 2017 года объем экспортной выручки IT-компаний составил $3,6 млрд, что ставит IT на третье место после металлургии и агробизнеса.

9 октября Kharkiv IT Cluster подвел итоги исследования IT-отрасли харьковского региона, проведенного по заказу общественной организации компаниями PricewaterhouseCoopers (PwC) и IRS Group. В ходе исследования проводилась оценка харьковского рынка информационных технологий по размеру, инвестиционным перспективам, условиям занятости и потенциалу для дальнейшего развития.

Что это значит для экономики Украины?

IT-индустрия приносит 3% ВВП страны. Налоговые отчисления IT-компаний в государственный бюджет в 2017 году достигли 7,8 млрд гривен. Согласно данным исследования PwC, только в Харьковском регионе IT-индустрия принесла в бюджет 5 млрд гривен, среди которых 43% — в местный бюджет. 95% заказов харьковские IT-компании получают из за рубежа: 65% из США и 25% из Европы. При текущих темпах роста налоговые выплаты харьковской IT-индустрии к 2025 году увеличатся до 14,6 млрд гривен.

В Украине работает три крупных IT-хаба: Киев, Харьков и Львов. Киев предсказуемо занимает первое место, размещая 29% всех IT-специалистов страны. Харьков предоставляет рабочие места 25 тысячам людей, что составляет 14% всех айтишников Украины.

В среднем работник сферы IT в Харькове получает $1800, что в шесть раз больше средней зарплаты по городу ($265) и в пять раз больше средней зарплаты по стране ($313).

Сильные и слабые стороны харьковского IT-сектора

SWOT-анализ показал, что к сильным сторонам харьковской IT-индустрии относятся развитие городской инфраструктуры, сотрудничество с ВУЗами и проведение специализированных мероприятий, которые повышают экспертность местных специалистов.

Исследование также обозначило вызовы, которые стоят перед IT-сообществом города. Так, большая часть коммерческой недвижимости сегодня не удовлетворяет растущий спрос IT-компаний. Потребность в специалистах все время растет. В 2018 в городе было 3 329 открытых вакансий и всего 1 517 выпускников. Транспортная инфраструктура города не вполне соответствует потребностям IT-компаний. Исполнительный директор компании Promodo Александр Колб отмечает, что международное сообщение харьковского аэропорта недостаточно развито. Возможность пересадок в Варшаве и Минске облегчает ситуацию, но иностранным партнерам и клиентам все еще непросто добираться в город.

(Александр Колб, член Наблюдательного совета Kharkiv IT Cluster, Исполнительный директор компании Promodo)

Важность развития городской инфраструктуры осознает и генеральный директор DCH I&RE Даниил Владов: "IТ-индустрия с каждым годом демонстрирует устойчивый и последовательный рост. Сегодня у IT-сегмента есть все шансы стать новым драйвером для украинской экономики. Чтобы Украина и Харьков превратились в новый мировой центр технологий, необходима революционная инфраструктура, которая обеспечит качественный рост".

По итогам исследования эксперты PwC называют Харьков крупнейшим IT-хабом страны, который наращивает темпы развития и привлекает в страну все больше инвестиций.