Ученые рассказали о скрытой причине импотенции

Импотенция.Иллюстративное фото / Diagnaz

В США группа ученых после длительных исследований обнаружили ген в мужском ДНК, который в несколько раз повышает риск импотенции.

Результаты данного научного проекта были опубликованы в специализированном издании − журнале "Proceedings of the National Academy of Sciences".

Ученым удалось выявить ген SIM1 во время тщательного анализа медицинских данных более 36 тысяч жителей штата Калифорния.

Далее, исследователи выявили, что мужчин, страдающие от тех либо иных проявлений полового бессилия, имели негативные мутации в отдельных участках своих ДНК.

Соответственно, импотенция в солидном количестве случает имеет генетические причины, что и, как считают ученые, поможет в будущем разрабатывать гораздо более эффективные средства для борьбы с нею.

Напомним, ранее ученые рассказали, какая еда может спасти от импотенции, а также поведали, чем опасна для мужского здоровья.