В США крупным планом засняли НЛО

НЛО в Техасе / Скриншот с видео

Один из американских пользователей выложил в Сеть фото, которые он заснял поздней ночью, в своем родном городе Техас (США). По его словам, ему удалось запечатлеть НЛО, которые как раз пролетало над верхушками деревьев.

По словам автора фото, НЛО он заметил в 01:30 ночи, когда проснулся, чтобы закрыть окно в спальне. Корабль инопланетян якобы парил всего в 60 м от находящихся неподалеку деревьев, так что заснять объект удалось крупным планом. На нем даже можно рассмотреть своебразные иллюминаторы.

Читайте также"Прилетит в октябре-2018": куда ударит НибируСтоит отметить, что снимки и впрямь вышли довольно четкие, а работа по их высветлению, которую затем провел уфолог Скотт Уорринг только улучшила их качество. Теперь практически любой желающий сможет сам рассмотреть этот объект более детально.

Ранее было опубликовано фото следов внеземной цивилизации на дне Тихого океана. С позицией уфологов согласны далеко не все представители научных кругов.

Напомним, МКС засняла на камеры белые НЛО. Официальные специалисты запись не прокомментировали.

Как сообщалось, в конце апреля в Британии во время грозы с неба упал неизвестный объект, есть видео. Британцы теряются в загадках – что это может быть.

Напомним, норвежскому фотографу удалось заснять несколько светящихся НЛО. Снимки были сделаны в ночь с 13 на 14 апреля этого года.

Кроме того, в Таиланде на трассу средь бела дня перед авто рухнуло "НЛО". Момент падения зафиксировал авторегистратор.

Ранее в США пилоты двух самолетов одновременно увидели НЛО. Опубликованы записи переговоров капитанов лайнеров и фото.