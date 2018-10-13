Ученые назвали популярную пищевую добавку, вызывающую рак

В мороженом нашли опасную добавку / 1zoom.ru

После ряда исследований американские ученые выяснили, что одна из самых популярных пищевых добавок повышает риск возникновения у человека онкологии.

Речь идет о добавке Е129, которую часто используют в кондитерских изделиях и газировке (чаще всего его используют в мармеладных мишках, мороженом, смесях для желе и готовых завтраках). Это так называемый краситель "красный", пишут "Аргументы".

Исследования показали, что изготавливают эту добавку из продуктов нефтепереработки. Для человека употребление продуктов, в состав которых входит Е129, чревато – помимо возникновения злокачественных опухолей рака – аллергиями, неврозами и гиперактивностью.

Девять стран Евросоюза уже запретили использование Е129 в пищевой промышленности, как говорится, от греха подальше.

Ранее ученые назвали 10 блюд, которые больше всего вредят организму. При этом ряд блюд рекламируются как диетические.

Также ученые поставили под сомнение миф о пользе кокосового масла. Эксперты по питанию настаивают, то продукт является опасным.

Напомним, как выяснили ученые из Стэнфордского университета, после хлопьев с молоком на завтрак даже у абсолютно здоровых людей начинаются резкие скачки уровня сахара в крови, а это очень опасно.