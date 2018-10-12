"Очень жутко": ученые обнаружили вампирское захоронение в Италии

В Италии нашли могилу вампира / Фото: Наше слово

Американские археологи обнаружили так называемое вампирское захоронение на одном из самых необычных кладбищ Италии.

Как пишет издание Phys, 10-летнего ребенка похоронили с камнем во рту: так в старину хоронили тех, кого считали вампиром, чтобы предупредить их возможное воскрешение.

"Мы никогда не видел ничего подобного. Это очень жутко и странно", – цитирует издание ученых.

Необычную могилу обнаружили на кладбище младенцев La Necropoli dei Bambini. Проведенные анализы показали, что ребенок умер от малярии, эпидемия которой охватила этот регион в середине V века.

Читайте такжеПокровская суббота-2018: как поминать и что нельзя делать"Учитывая возраст этого ребенка и его уникальное погребение с камнем во рту, захоронение представляет собой аномалию в пределах и без того ненормального кладбища", – отметил директор по раскопкам Дэвид Пикель.

Ранее на Тернопольщине "вампир" убил овец и выпил кровь. Инцидент произошел ночью в одном из сел региона, выяснили журналисты.

Напомним, ученые рассекретили, как вампиры могут питаться одной только кровью. Благодаря адаптация генома к бедной витаминами, углеводами и жирами пище, вампиры могут питаться только кровью.