Медики рассказали о смертельной опасности популярного антибиотика

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Прием амоксициллина может спровоцировать заболевание менингитом, а также закончиться летальным исходом.

При этом после первых проявлений ухудшения состояния при приеме амоксициллина следует прекратить приём любого антибиотика и обратиться к врачу.

Поводом для исследований стал случай с 60-летним жителем Нью-Джерси (США). Стоматолог назначил ему прием амоксициллина. Данный антибиотик широкого спектра действия очень популярен в медицинской практике во всём мире и является даже более применяемым, чем известный ампициллин, пишет "АиФ".

После этого стоматолог провел процедуру перепломбировки каналов зуба и отпустил пациента домой. Уже вскоре мужчина попал в больницу с лихорадкой, головными болями и болями в шее, когда врачи поставили диагноз "менингит".

Врачи провели анализы и подтвердили догадки. Как удалось обнаружить, данное опасное осложнение, перетекающее в менингит, — очень редкое явление.

Напомним, ранее ученые рассказали об опасности популярных антибиотиков.