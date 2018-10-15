Ученые рассказали о сексуальных проблемах порноактеров

Импотенция.Иллюстративное фото / "ОкейДок"

Профессиональные порноактеры вне съемочной площадки регулярно испытывают проблемы в сексе.

К соответствующему выводу после исследований и опросов пришли ученые из университета Майями (штат Флорида, США). Согласно результатам исследования, почти у трети мужчин-порноактеров есть проблемы с половым бессилием (эректильной дисфункцией).

Большей части актеров на съемочной площадке приходится принимают специальные возбуждающие фармакологические препараты. А 49% из них используют такие таблетки в домашних условиях. Причем медикаментами приходится пользоваться даже молодым парням (от 20 до 29 лет).

Кроме того, по данным ученых, в среде порноактрис с проблемами в сексе сталкивается каждая четвертая. Однако в силу физиологических особенностей женщин ученые не сумели достоверно установить, связаны ли различные формы сексуальной дисфункции у порнозвезд с их профессией.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые рассказали о скрытой причине импотенции.