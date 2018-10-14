"Суперлюди с измененными ДНК": раскрыт последний страх Стивена Хокинга

Стивен Хокинг сделала последнее предсказание накануне смерти / wikipedia.org

Легендарный английский физик-теоретик Стивен Хокинг, ушедший в этом году из жизни, высказал на страницах книги последнее в своей научной деятельности опасение: вмешательство человека в ДНК себе подобных может привести к необратимым для человечества последствиям.

Издание Sunday Times приводит выдержки из книги "Короткие ответы на серьезные вопросы", которая увидит свет 16 октября.

"Уверен, что в течение этого века люди откроют для себя возможность модифицировать, как свои интеллектуальные способности, так и инстинкты, например, агрессию. Возможно, против генной инженерии на людях будут приняты законы, однако некоторые не смогут побороть искушение улучшить человеческие характеристики – такие, как память, сопротивляемость болезням, продолжительность жизни", - писал еще при жизни Хокинг.

Он опасался, что такое развитие ситуации станет опасным для людей, которые не пройдут улучшение на генетическом уровне, в связи с чем "появление суперлюдей приведет к появлению серьезных политических проблем с неулучшенными людьми, которые не будут в состоянии с ними конкурировать".

"По-видимому, они вымрут или станут малозначимыми. Вместо этого мы получим расу людей, которые сами себя проектируют, все больше и больше улучшаясь", – предположил Хокинг.

Напомним, Стивен Хокинг умер 14 марта в Кембрижде в результате продолжительной болезни. Последние минуты своей жизни ученый провел дома.

Похоронили ученого в Вестминстерском аббатстве рядом с могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина.