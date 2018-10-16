Тысячи жертв и цунами: ученый предупредил о сползании вулкана Этна в Средиземное море

Вулкан Этна / italy4.me

Катастрофическое разрушение вулкана Этна, который является самым активным вулканом Европы, может привести к цунами.

Как предупредил геофизик Хейдрун Копп из Центра геоморфологических исследований Гельмгольца в Германии, вулкан находится в густонаселенном районе, цунами сможет привести к десяткам тысяч жертв.

"Весь склон находится в движении из-за силы тяжести. Поэтому вполне возможно, что он может катастрофически разрушиться, что может вызвать цунами во всем Средиземноморье", - приводит слова ученого Science Alert.

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Этна скользит в море со средней скоростью 14 мм в год, однако пока точно не установлена причина этого явления. Ранее специалисты утверждали, что сдвиг может быть вызван нарастанием давления магмы внутри вулкана. Однако новое исследование показывает, что скольжение вулкана обусловлено нестабильностью из-за гравитационных сил.

"В случае горы Этна наш анализ деформации береговой линии подразумевает большую опасность для разрушения склона, чем предполагалось ранее, поскольку глубокое гравитационное скольжение может потенциально привести к катастрофическому разрушению", - говорится в материале.

Напомним, ранее сообщалось, что супервулканы могут погубить человечество.