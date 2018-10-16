Ученые выяснили, почему женщины перестают хотеть секса

Отказ от секса / Healthfully

Западные медики и сексологи, после долгих опросов и исследований установили, какие именно причины побуждают жещин отказывать своим мужчинам/партнерам в сексе.

Такое сообщение были опубликованы в специализированных СМИ.

Причина №1. Чрезмерное использование противозачаточных лекарств. Некоторые такие препараты снижают выработку гормона тестостерон, и его начинает не хватать дамам на то, чтобы подстегнуть свое половое возбуждение.

Читайте такжеУченые рассказали, в каких случаях женщины наверняка откажут мужчинам в сексеПричина №2. Настроение и самочувствие здоровья. Влечение к сексу может снизить до минимума депрессией либо антидепрессантами. Кроме того, проблемы с щитовидной железой, контролирующие обмен веществ, крайне плохо сказываются на уровне женского сексуального желания.

Причина №3. Самовосприятие. Некоторые дамы, погружаясь в дебри самокопания, "на корню" ликвидируют свою сексуальность слишком низкой самооценкой и неуверенностью.

Причина №4. Пресыщение. Главное преимущество долгих отношений — это то, что партнер практически постоянно рядом и сексом можно заниматься регулярно. Однако обратная сторона этого – то, что такой интим, как правило, практически всегда приедается.

Напомним, ранее ученые объяснили, женщинам почему им стоит заниматься сексом в носках.