"Первоткрыватель" Нибиру рассказал, когда человечество начнет воевать с пришельцами

"Они летели сто тысяч лет/ К чужой планете, к твоей Земле/ Белокожие сыны Первой Звездной Расы", - группа "Ария", оказывается, предупреждала жителей Земли еще в 2003-м.
Легендарная планета Нибиру приблизится к Земле на опасное расстояние в 2085 году.
Такой вывод озвучил Захария Читчин – широко известный в кругах уфологов и культурологов писатель из США как первооткрыватель планеты Х (Нибиру).
По его словам, он сумел овладеть большим количеством древних языков, включая шумерский. Именно в текстах этого древнего народа Междуречья (территория между реками Ефрат и Тигр − "Главред") Читчин якобы сумел найти версию происхождения всех людей, а также жителей Нибиру – ануннаков.
Но писатель на достигнутом не остановился и составил свой тщательный прогноз по поводу будущего Земли, в чем ему немало якобы помогли свитки со дня Мертвого моря, которые были обнаружены в 1945-го.
Читчин утверждает, что пришельцы-анунаки в 2085-м будут хотеть от жителей Земли все запасы золота. Однако люди откажутся его добровольно отдавать и вспыхнет первая в истории межпланетная война.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Сеть "разрывало" от сообщений по поводу конца света из-за Нибиру.