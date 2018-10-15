"Первоткрыватель" Нибиру рассказал, когда человечество начнет воевать с пришельцами

Планета Нибиру / "UA Вестник"

Легендарная планета Нибиру приблизится к Земле на опасное расстояние в 2085 году.

Такой вывод озвучил Захария Читчин – широко известный в кругах уфологов и культурологов писатель из США как первооткрыватель планеты Х (Нибиру).

По его словам, он сумел овладеть большим количеством древних языков, включая шумерский. Именно в текстах этого древнего народа Междуречья (территория между реками Ефрат и Тигр − "Главред") Читчин якобы сумел найти версию происхождения всех людей, а также жителей Нибиру – ануннаков.

Но писатель на достигнутом не остановился и составил свой тщательный прогноз по поводу будущего Земли, в чем ему немало якобы помогли свитки со дня Мертвого моря, которые были обнаружены в 1945-го.

Читчин утверждает, что пришельцы-анунаки в 2085-м будут хотеть от жителей Земли все запасы золота. Однако люди откажутся его добровольно отдавать и вспыхнет первая в истории межпланетная война.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Сеть "разрывало" от сообщений по поводу конца света из-за Нибиру.