Стало известно, какой сладкий продукт полезен для печени

Кленовый сироп может улучшить состояние печени, выяснили ученые / АиФ-Украина

В Японии ученые из Токийского университета выяснили, что кленовый сироп способен улучшать состояние печени.

Исследователи провели опыты на крысах, в рационе одной из групп грызунов они заменили часть углеводов на кленовый сироп, пишет "МедикФорум".

Животные, собранные в другую группу, также ели сироп, но он не содержал в своем составе вещества, свойственные для кленового.

В конце эксперимента оказалось, что у крыс, употреблявших кленовый сироп, улучшилась работа печени. По данным ученых, людям также полезно есть такой сироп.

"… этот продукт может оказаться полезным для людей средних лет, имеющих лишний вес — именно им бывают присущи проблемы с печенью", — добавило издание.

Ранее сообщалось, что в США ученые из Университета Джорджии пришли к выводу, что в то время, когда человек голодает или ограничивает калорийность еды, в его организме образовываются молекулы, способные замедлять старение сосудов.