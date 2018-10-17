Стало известно, какой сладкий продукт полезен для печени

Людям полезно есть один из видов сиропа, выяснили ученые.
В Японии ученые из Токийского университета выяснили, что кленовый сироп способен улучшать состояние печени.
Исследователи провели опыты на крысах, в рационе одной из групп грызунов они заменили часть углеводов на кленовый сироп, пишет "МедикФорум".
Животные, собранные в другую группу, также ели сироп, но он не содержал в своем составе вещества, свойственные для кленового.
В конце эксперимента оказалось, что у крыс, употреблявших кленовый сироп, улучшилась работа печени. По данным ученых, людям также полезно есть такой сироп.
"… этот продукт может оказаться полезным для людей средних лет, имеющих лишний вес — именно им бывают присущи проблемы с печенью", — добавило издание.
Ранее сообщалось, что в США ученые из Университета Джорджии пришли к выводу, что в то время, когда человек голодает или ограничивает калорийность еды, в его организме образовываются молекулы, способные замедлять старение сосудов.