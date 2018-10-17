Медики рассказали, в каких позах можно заниматься сексом с беременными

17 октября 2018, 02:15

Как считают специалисты, "интересное положение" вовсе не повод вести аскетическую жизнь и отказываться от интимных игрищ.

Секс и беременность / Виорин

Как считают гинекологи и сексологи, беременность для дам не должна подразумевать полный отказ от секса вплоть до родов.

Такое сообщение опубликовали журналисты портала Health. Всего медики рекомендуют четыре позы, наиболее подходящие для занятий сексом во время беременности.

1. "Всадница". На поздних сроках беременности такая поза наездницы удобна тем, что ноги женщины либо находятся в удобном положении, либо согнуты на коленях, либо вытянуты по обе стороны от вашего партнера – что помогает улучшить кровоснабжение плода.

2. "На боку" (поза "ложек"). Такая секс-позиция позволяет дамам давать отдых животу и наслаждаться работой полового органа партнера.

Читайте такжеУченые выяснили, почему женщины перестают хотеть секса3. Колено-локтевая позиция ("по собачьи", "раком").

При занятии сексом в такой позе у беременных женщин хорошо стимулируется клитор из-за чего оргазм достигается гораздо быстрее.

4. Куннилингус или "поза 69".

Благодаря тому, что половые губы и влагалище гораздо лучше по время беременности снабжаются кровью, то их чувствительность увеличивается многократно. Посему оральный секс в любой форме в такой период у женщин автоматически становится намного ярче и насыщеннее.

Напомним, ранее ученые рассказали, в каком возрасте дамам нужно заниматься сексом для получения самого сильного оргазма.

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