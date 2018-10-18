Психолог объяснила, почему нужно делать себе приятности

Когда человек переполнится приятностями, они сами выплеснутся на тех, кого он любит, отметила психолог / Reuters

Украинский психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко посоветовала, что нужно делать себе приятности, хвалить себя, поскольку, когда человек переполнится этой благодатью, она сама выплеснется на тех, кого он любит.

Часто не позволять себе удовольствие, пока не будут ублажены все близкие, — это благородно, но как-то слишком жертвенно, написала эксперт на своей странице в Instagram.

"Что может дать детям мама-жертва? А мужу? А друзьям? Человек делится лишь тем, что у него в избытке!", — отметила автор.

По словам кандидата наук, поэтому прямо сейчас стоит заметить в себе что-то приятное, поблагодарить за это себя, свое тело, свои мысли, чувства, пространство и людей. "Прямо облейся с ног до головы улыбкой. Это твоя миссия — дарить лучшее, но сначала им нужно разбогатеть", — добавила психолог. Ранее Наталья Холоденко сообщила, что поражения воспитывают целеустремленность, пробуждают настоящие чувства, задевают, ранят, но всегда исцеляют от серости. По ее словам, проигрыши являются естественной частью жизни человека.