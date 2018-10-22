Началась самая сложная неделя: астролог назвал опасности 23-31 октября

22 октября 2018, 06:35

Эксперт дал астрологический прогноз на неделю.

гороскоп

Самый сложный период октября 2018 года - период с 23 по 31 число. Об этом в комментарии "Главреду" рассказал астролог Влад Росс.

"24 октября у нас полнолуние, и вблизи него (с 23 по 25 октября) могут быть различные неожиданные ситуации. Но с другой стороны, могут быть различные озарения и коррекция планов. В эти дни просто бешенная интуиция. На людей в эти дни может снизойти откровение божественного плана. Потому – прислушивайтесь к своей интуиции", - отметил Росс.

Читайте такжеСчастливчики Весы и аутсайдеры Девы: гороскоп на октябрь-2018 для каждого знака ЗодиакаС 29 по 31 октября, по словам эксперта, будет опасный период, поэтому в эти дни лучше не летать самолетами.

"Будет очень жесткий аспектный Уран. Поэтому в это время могут быть аварийные ситуации, связанные с самолетами и энергетикой", - заявил Росс.

Астролог также отметил, что 23-31 октября станет неделей разводов.

"Октябрь станет месяцем, когда могут умирать взаимоотношения. Особенно болезненные разрывы могут происходить с 23 по 31 октября. Венера будет в жесткой позиции к Урану, будет крестовая ситуация, то есть сложная, дискомфортная и бескомпромиссная. В это время может случиться потеря денег, разрушение браков, конфликты между партнерами, судебные разбирательства. Это наиболее диссонансный и негармоничный период, когда отношения наиболее сложны", - добавил он.

Читайте также"Красная тряпка": что ненавидит каждый знак ЗодиакаРанее астролог Влад Росс составил подробный гороскоп на октябрь-2018 для каждого знака Зодиака. По его словам, в октябре фартить будет Козерогам и Овнам, а к испытаниям следует подготовиться Рыбам и Стрельцам.

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Влад Росс гороскоп 2018 гороскоп на октябрь
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