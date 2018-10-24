Ученые рассказали, чем популярное косметическое женское средство опасно для секса

Парадоксально, но факт - дамы идут на все возможные ухищрения, чтобы оставаться красивыми и иметь насыщенную личную жизнь, но ставят тем самым под угрозу свою жизнь сексуальную.
В Великобритании психолог Майкл Льюис после долгих исследований установил, что использование популярного косметически-лекарственного средства "Ботокс" снижают уровень женского удовлетворения от секса вообще и оргазма в частности.
Соответствующее сообщение опубликовали журналисты авторитетного британского The Times. Льюис исследовал перепады в эмоциональной жизни двадцати четырех женщин после процедуры красоты по сравнению с контрольной группой – дюжиной дам, прошедших через иные косметические процедуры.
Все женщины заполняли анкету, по которой оценивали уровень своего удовольствия от секса до уколов "ботокса" и после.
Льюис установил, что неспособность к гримасам удовольствия от секса у таких дам параллельно снизила уровень удовольствия от секса-оргазма.
Напомним, ранее ученые рассказали, какое удовлетворение от секса получают полигамные люди, а также о том, как улучшить секс в отношениях.