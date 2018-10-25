Ученые установили основное условие хорошего секса

Секс. Иллюстративное фото / "Единственная"

Качественный секс напрямую связан с процессами, которые происходят в головах у людей.

Об этом утверждается в статье, опубликованной в немецком издании Bild. По словам тамошних сексологов, сексуальные фантазии сильно "пришпоривают" желание людей. "Иногда не так-то просто запустить в голове "эротическое кино": во-первых, не у всех хорошо с фантазией, во-вторых, голова может быть забита другими вещами", −заявили они.

Ради всего этого, стоит глядеть порнографические фильмы либо проглядеть какую-то эротическую книгу. Однако, сексолог Йелла Кремер не советует людям придавать чересчур больше значение "эротическим картинам у себя в голове". "Сексом можно заниматься и без фантазий. Я не советую теряться в фантазиях во время секса − это лишает пару единства во время близости", − полагает она.

Читайте такжеУченые выяснили, почему женщины перестают хотеть сексаСекс-колумнистка немецкой версии издания Playboy София Андреска, напротив, считает, что фантазии играют в сексе едва ли не определяющую роль. "Наш мозг - самая главная эрогенная зона!.. Эротическое кино у нас в голове усиливает чувственные моменты", − сказала она.

Кроме того, по мнению Андрески, эротические книги гораздо лучше подходят в качестве средства для стимулирования собственно сексуальных фантазий. "Тот, кто смотрит порно, тренирует мозг на определенные картинки, и это со временем приедается. А вот при чтении эротической литературы "передозировка" маловероятна", − подытожила она.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые назвали вещи являющися врагами хорошего секса, а психотерапевт рассказала, в каком возрасте женщины больше всего хотят интима.