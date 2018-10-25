Pornhub выдал деньги психологам на исследования порно

Самый популярный в мире сайт для взрослых подходит к своей работе со всей основательностью.
Самый популярный порнографический интернет-портал Pornhub профинансировал группу психологов Канзасского университета (США) с проектом исследования взаимосвязи сексуальности и просмотра порно.
Деньги были выделены в рамках проекта "Pornhub Cares" (проект по поддержке ученых, занимающихся проблема секса и порнографии −"Главред"), сообщается в официальном пресс-релизе.
В составе группы работают доктор сексологии Атерет Гевиртц-Мейдан, психолог Омри Гиллат и аспирантка Кэти Адамс. Раньше они работали над темой положительного и негативного влияния от просмотра порно, а сейчас намерены изучать взаимосвязь близких отношений и сексуальности.
Сумма финансирования проекта от Pornhub составит 25 тысяч долларов США. Результаты исследования будут сделаны достоянием общественности через официальный сайт Pornhub Cares
Напомним, ранее сообщалось о том, что Pornhub объявил войну порно со знаменитостями, созданному нейросетью.