Психолог посоветовала, как подтолкнуть мужчин зарабатывать больше и говорить комплименты

Мужчин можно подтолкнуть зарабатывать больше и говорить комплименты, если отвязаться он них, полагает психолог / krasotka.postimees.ee

Украинский психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко посоветовала, что для мотивирования мужа больше зарабатывать, говорить комплименты стоит отвязаться от него.

Если от женщины веет флиртом, шуткой, хорошим настроением, она никогда не останется одна, написала эксперт на своей странице в Instagram.

"Тем не менее большинство начинает просто "выбивать" внимание и признание, хотя это точно неработающая схема. Поэтому перезагружаемся! Ищем, чем себя наполнить, несмотря на все возможные невзгоды", — отметила кандидат наук.

Читайте такжеПсихолог рассказала о пользе пораженийПо ее словам, женщина красива тогда, когда она приняла такое решение.

"Мне нравится игривое настроение, слегка девчачьи капризы, и уж точно я против состояний "сварливой женщины с трудной судьбой"…", — добавила Холоденко. Ранее Наталья Холоденко написала, что женская сексуальность не является пошлостью, грязной примитивной попыткой затащить кого-то в постель, это целое искусство управления энергией жизни и привлекательности.